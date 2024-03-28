Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 46 человек

Белорусские правозащитные признали бывшими политзаключенными 46 человек, которые отбыли наказание по обвинению в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Правозащитники считают преследование таких граждан политически мотивированным в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения, а также требуют пересмотра их уголовных дел с целью отмены вынесенных приговоров, их полной реабилитации с возмещением всех видов вреда, причиненного произвольным осуждением и лишением свободы.

Это Дмитрий Абдульманов, Александр Арцыбашев, Кирилл Ахремчик, Антон Белич, Ольга Болонкина, Владислав Бондаренко, Андрей Борушко, Илья Булье, Евгений Бутайкис, Артем Васькин, Мария Володкович, Антон Жальнераса, Дмитрий Зарембо, Никита Ковалевский, Владимир Коноплицкий, Людмила Коляда, Дмитрий Касперович, Павел Кострыкин, Андрей Костючук, Елизавета Кленицкая, Дмитрий Кленицкий, Иван Климчук, Владислав Корзун, Игорь Котов, Евгений Курцевич, Андрей Лобанок, Евгения Лобанок, Никита Лимант, Ульяна Мелюх, Артем Милашевич, Антон Никитин, Максим Овсянников, Сергей Ольшук, Алексей Осипчук, Виталий Павлов, Руслан Протасеня, Анастасия Русецкая, Андрей Савин, Владислав Сачко, Владислав Савчик, Виктор Сутормин, Андрей Федоров, Артур Филиппов, Николай Халаев, Екатерина Шебетник, Александр Иокша.