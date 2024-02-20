В могилевской колонии умер политзаключенный Игорь Ледник

В могилевской колонии № 15 умер политзаключенный Игорь Ледник, который был приговорен к трем годам заключения за "клевету на Лукашенко".

Ледник имел инвалидность второй группы из-за проблем с сердцем. В заключении состояние здоровья существенно ухудшилось, ему была сделана операция на желудочно-кишечном тракте, сообщают белорусские медиа.

Подробности и обстоятельства смерти активиста выясняются. Это пятая смерть политзаключенного за решеткой.

Это пятый политзаключенный в Беларуси, который умер в неволе. Первый известный случай смерти политзаключенного за решеткой – смерть 50-летнего активиста из Березовки Витольда Ашурка 21 мая 2021 года в шкловской колонии № 17.

7 мая 2023 года в витебской колонии № 3 умер 61-летний политзаключенный блогер и общественный активист из Пинска Николай Климович. Он имел инвалидность II группы вследствие заболевания сердечной системы, перенес инсульт и сложную операцию на сердце.

Ночью 11 июля 2023 года в реанимации скончался 57-летний политзаключенный художник Алесь Пушкин. У него была прободная язва, ему вовремя не оказали помощь в гродненской тюрьме № 1. Художника уже в бессознательном состоянии привезли в больницу, на операционном столе у него остановилось сердце.

В ночь 9 января 2024 года в витебской колонии № 3 от пневмонии умер 50-летний политзаключенный Вадим Храсько. В августе 2023 года Мингорсуд назначил ему три года заключения за несколько донатов несмотря на то, что мужчина имел серьезное заболевание. В больницу мужчину доставили, когда его уже нельзя было спасти.