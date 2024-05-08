Последнее обновление: 08.05.2024 16:33

В Беларуси в апреле прошли не менее 540 «политических» судов

По оценкам белорусских правозащитников в Беларуси в апреле было проведено не менее 541 политически мотивированного судебного процесса, связанного с уголовным и административным преследованием.

В том числе было проведено не менее чем 531 политически мотивированное административное разбирательство в суде, в результате чего были назначены минимум 31 арест, 45 штрафов, а в одном случае — общественные работы. Наказание следовало за подписку на «экстремистские» ресурсы, за «пикетирование» в соцсетях и т.д.

На конец апреля 2024 года в Беларуси в местах лишения свободы находились 1386 политзаключенных, включая 166 женщин. В течение месяца политзаключенными были призаны 65 человек.

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