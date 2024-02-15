Последнее обновление: 15.02.2024 18:11

Комитет ООН потребовал "срочных мер защиты" Бабарико, Знака, Тихановского

Комитет ООН по правам человека потребовал от режима Лукашенко обеспечить физическое и психическое здоровье Виктора Бабарико, Максима Знака и Сергея Тихановского, которые содержатся в заключении без связи с внешним миром.

"Содержание под стражей без связи с внешним миром, создающее риск насильственного исчезновения, свидетельствует о стратегии наказания политических оппонентов и сокрытия доказательств жестокого обращения и пыток, которым они подвергались со стороны сотрудников правоохранительных органов и тюремной администрации", – говорится в заявлении комитета.

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