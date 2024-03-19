Последнее обновление: 19.03.2024 13:07

Число призванных военнообязанных в Беларуси выросло до 5 тыс. человек

Минобороны Беларуси в рамках проводимой проверки боевой готовности Вооруженных Сил уже призвало около 5 тыс. военнообязанных.

«В ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил завершена поставка личного состава. Для выполнения задач прибыло порядка 5000 военнообязанных», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны озвучивало цифру в 3 тыс. военнообязанных.

В понедельник местные власти Гомельской области сообщили о том, что закрыт въезд в три района на границе с Украиной.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование