Лукашенко подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Лукашенко подписал указе о весеннем призыве на военную службу на срочную военную службу, сообщила его пресс-служба.

«…предусматривается призвать в феврале - мае 2024 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве - граждан из числа студентов 1-го курса учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, имеющих право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявивших желание пройти такую службу», - говорится в официальном комментарии к указу.

Указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.