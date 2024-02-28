Власти РБ усилят ответственность за нарушения порядка призыва на воинскую службу

Нижняя палата парламента во втором чтении приняла поправки в законы о нацбезопасности, сообщила пресс-служба парламента.

Поправки предусматривают:

- усиление ответственности за совершение административных правонарушений против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета;

- предоставление гражданам дополнительных гарантий и компенсаций в связи с их призывом на воинскую службу или поступлением на военную службу;

- оптимизацию порядка оценки состояния здоровья призывника для целей определения его категории годности к военной службе;

- установление возможности информирования граждан о необходимости явки в военный комиссариат, орган государственной безопасности посредством СМС-сообщений;

- правовые основы участия граждан на добровольной основе в выполнении работ оборонного характера в мирное время;

- актуализацию перечня мероприятий, составляющих содержание мобилизационной подготовки и мобилизации;

- определение компетенции и функций уполномоченного государственного органа по мобилизационной подготовке экономики;

- уточнение перечня категорий граждан, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации;

- наделение военных комиссаров правом ограничивать выезд за пределы Республики Беларусь граждан, нарушающих обязанности по воинскому учету и уклоняющихся от мероприятий призыва на воинскую службу;

- расширение перечня субъектов, на которых возлагается обязанность информирования органов внутренних дел о предоставлении помещений для проживания иностранным гражданам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Беларусь, а также установление административной ответственности за невыполнение такой обязанности.