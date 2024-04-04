Последнее обновление: 04.04.2024 18:17

В детской медсправке будут указывать годность к обучению в кадетском училище

В детской медицинской справке, выдаваемой государственной организацией здравоохранения, будут указываться сведения об отсутствии медицинских противопоказаний к обучению и воспитанию в кадетском училище, следует из указа №132 от 4 апреля 2024 года, которым вненесены поправки в положение о кадетском училище.

Перечень противопоказаний к обучению в кадетском училище будет определен министерством здравоохранения.

Документ предусматривает увеличение сроков учебно-полевых сборов для учащихся VIII и X классов кадетского училища с 5 дней (30 часов) до 10-12 дней (60-72 часов).

«Указ будет способствовать развитию военно-патриотического воспитания кадет и популяризации образования в интересах органов национальной безопасности», - говорится в комментарии к указу.

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