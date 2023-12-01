Власти Беларуси подтвердили задержание 15 студентов в Бресте

Провластные телеграм-каналы подтвердили облаву на студентов Брестского государственного университета 30 ноября, к ходе котрой были задержаны 15 человек.

Провластные ресурсы подтверждают задержание 15 учащихся в Бресте. Среди них есть студенты Брестского государственного университета.

«Задержанные в социальных сетях, пабликах и чатах распространяли нацистские, фашистские, экстремистские материалы, да ещё и порнографию», - сообщил один из таких каналов.

По данным властей, четверо задержанных находятся в ИВС, остальные были отпущены на свободу.