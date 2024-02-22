Последнее обновление: 22.02.2024 17:20

В Польше назвали чушью заявление Лукашенко о провокации "западных спецслужб"

Координатор польских спецслужб Томаш Семоняк отверг заявления Лукашенко о том, что "западные спецслужбы" готовят на территории Польши некую "провокацию".

По его словам, утверждение Лукашенко о подготовке провокации – это, "очевидно, полная чушь".

"Лукашенко часто нападает на Польшу и предлагает невероятные истории, чтобы посеять напряжение, привлечь к себе внимание, мобилизовать собственное общественное мнение, показать России, что он является антизападным или антипольским", – сказал Семоняк в эфире Radio ZET.

Польский чиновник подчеркнул, что слова Лукашенко описывают возможные действия режимов вроде путинского

"В демократических государствах спецслужбы не действуют таким образом, чтобы причинить вред собственным гражданам", – утверждает Семоняк.

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