Польша фиксирует рост агрессивной пропаганды со стороны Беларуси и РФ

Белорусская пропаганда активизировала агрессивную информационную деятельность, направленную против Польши, заявил уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарин.

По его словам, пропагандистские усилия дополняют операцию по дестабилизации границы Польши с помощью искусственно стимулированного миграционного давления, сообщает Польское радио.

Жарин отметил, что российские пропагандистские ячейки продолжают широко комментировать послевыборную ситуацию в Польше. Сейчас на первый план выходит нарратив о том, что польское государство и в дальнейшем будет пронизано русофобией.

Чиновник отметил, что как активизацию операции с обвинениями Польши в преступлениях против нелегальных мигрантов, так и резкое усиление нарратива о "польской русофобии" можно рассматривать как форму давления на будущее правительство.

Акцент будет также на изменении подхода Варшавы к угрозам с востока. Аппараты влияния обоих режимов отмечают "правильность" требований по сокращению численности личного состава польской армии.