Польское правительство подверглось критике после обмена заключенных

Польское правительство подверглось критике после участия в обмене пленными с Россией, поскольку польский журналист Андрей Почобут, арестованный в Беларуси, так и не был освобожден, сообщает RMF24.

Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский из националистической партии "Право и справедливость" обвиняет кабинет премьер-министра Дональда Туска в том, что он освободил российско-испанского журналиста, обвиненного в шпионаже в пользу России, но "ничего не получил" за это.

Каминский заявил, что переговоры об обмене пленными между Россией и Западом велись уже по меньшей мере полтора года. "Как координатор спецслужб я вел переговоры с американцами на эту тему", – сообщил он.

"Я предлагал передать россиянам задержанного нами в феврале 2022 года агента ГРУ Павла Рубцова под именем Пабло Гонсалеса. Нашим условием в рамках обмена пленными была передача Польше Анджея Почобута, осужденного в Беларуси к восьми годам заключения, и россиянина В., имеющего карту поляка, приговоренного к 12 годам лагерей за сотрудничество с польскими службами. Команда Туска передала россиянам их ценнейшего агента, не получив ничего взамен. Позор!" – заявил Каминский.

Журналист Анджей Почобут, арестованный в Беларуси в 2021 году и осужденный в 2023 году, не был освобожден. Зато в рамках обмена Польша освободила Павла Рубцова, который выдавал себя в Европе за испанского журналиста под именем Пабло Гонсалеса, находившегося в польской тюрьме с февраля 2022 года по подозрению в шпионаже в пользу России.

"Хочу вас заверить, что усилия по освобождению других политических заключенных, белорусских политзаключенных, в том числе Анджея Почобута, идут другим путем...Он в моих мыслях каждый день", – заявил глава МИД Радослав Сикорский. Он заверил, что Польша ежедневно борется за освобождение Почобута.

В четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.