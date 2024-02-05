Польские спецслужбы прослушивали Тихановскую

Польская прокуратура начала расследование предполагаемой незаконной слежки в отелях компании Polski Holding Hotelowy (PHH).

Следователи проверят, не получали ли спецслужбы во время правления партии "Право и справедливость" информацию со встреч Светланы Тихановской, в частности, с нынешним министром и координатором спецслужб Томашем Семоняком, сообщают Gazeta Wyborcza и Polsat News.

"Ужасающая ситуация. Особенно печально, что слежка ведется в контексте присутствия лидера белорусской оппозиции, которая из-за тоталитарных ограничений бежала из страны", - сказал Radio ZET Томаш Семоняк, который присутствовал на той встрече.

Семоняк также отметил, что прокуратура "получила уведомления об этих случаях уже давно", однако расследование не велось в связи с якобы причастностью ведущих политиков ПиС.

Экс-глава МВД Польши Мацей Вонсик и депутат Йоахим Брудзиньски, который также упоминается в статье, называют обвинения сфальсифицированными.