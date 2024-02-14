Палата представителей США объявила импичмент главе МВД

Палата представителей Конгресса США впервые за почти 150 лет объявила импичмент главе Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.

Около недели назад республиканцы в Палате представителей уже пытались провести такое голосование, аргументируя это ситуацией на границе с Мексикой, но оно провалилось еще на начальном этапе из-за недостаточного присутствия.

В целом республиканцы начали расследовать политику ведомства Майоркаса на южной границе еще с тех пор, когда получили большинство в Палате представителей, а об импичменте активно заговорили в январе. Во вторник импичмент Майоркаса удался с минимальным перевесом голосов, 214 к 213. Против этого шага проголосовали три республиканца, сообщает CNN.

Республиканцы обвиняют Майоркаса в "преступлениях и халатности" из-за ситуации с нелегальной миграцией на границе с Мексикой.