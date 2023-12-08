Сыну Байдена предъявили обвинения в неуплате налогов

Сыну президента США Джо Байдена Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в Калифорнии в связи с возможными налоговыми нарушениями, сообщает Associated Press.

Выдвинутые в четверг новые обвинения, из которых три уголовных и шесть по правонарушениям, добавляются к обвинениям по делу о владении оружием.

Обвинения сфокусированы на сумме около 1,4 млн долларов за период с 2016 до 2019 годов, когда, как Хантер Байден признал, он боролся с наркозависимостью. После того налоги были выплачены.

В случае доказательства вины по всем обвинениям Байдену-младшему может грозить до 17 лет тюрьмы.

Адвокат Хантера резко отверг обвинения и заявил, что сторона обвинения "прогибается под давление республиканцев".

Сторона защиты собирается снова частично полагаться на положения из первоначального соглашения о признании вины, настаивая, что они до сих пор сохраняют силу, потому что прокурор подписал эту часть перед тем, как соглашение отменили.

В Белом доме не стали комментировать вопрос, отметив, что эти комментарии должен дать Минюст или уполномоченные представители Хантера Байдена.

Обвинения совпали по времени с попытками республиканцев в Конгрессе инициировать расследование с целью импичмента против президента Байдена из-за того, что он якобы вместе с сыном участвовал в схеме по оказанию влияния. На следующей неделе Палата представителей может голосовать за разрешение на проведение расследования.

Впрочем, пока не появлялось доказательств, что Байден-старший на действующей или предыдущей должности как-то злоупотреблял своими должностными возможностями.

Напомним, кроме этого Хантера Байдена обвиняют в том, что он солгал об употреблении наркотиков в октябре 2018 года в анкете на покупку оружия, которое он хранил около 11 дней. В случае доказательства вины ему грозит до 25 лет заключения. Хантер Байден не признает вины.