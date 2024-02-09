Трамп хочет, чтобы США отказались от помощи Украине и другим странам

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Сенат не должен голосовать за пакет помощи, который предусматривает поддержку, в частности, Украины и Израиля.

"Мы больше никогда не должны давать деньги без надежды на возвращение или без определенных условий. Соединенные Штаты больше не должны быть глупыми", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Кроме того, на митинге в Южной Каролине в субботу он повторил свои тезисы.

"Они хотят дать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам, 100 миллиардов долларов. Я сказал: "Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не 100 миллиардов долларов, а заем", – приводит слова Трампа The Hill.

8 февраля американский Сенат США сделал важный процедурный шаг к принятию пакета с финансированием Украины, Израиля и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако шансы на его одобрение в Палате представителей пока остаются неопределенными.