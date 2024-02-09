Минюст США не увидел оснований судить Байдена за секретные документы в гараже

Спецпрокурор Министерства юстиции США Роберт Гур в отчете, посвященном расследованию ненадлежащего обращения президента Джо Байдена с секретными документами, не нашел оснований привлекать его к ответственности.

Отчет Гура, который подытоживает результаты более чем годового расследования, обнаружил доказательства умышленного хранения и разглашения секретных материалов Байденом после того, как он ушел с должности вице-президента США.

В качестве примера упоминаются разговоры Байдена с гострайтером (человеком, который пишет тексты для другого, не указывая свое авторство), в которых он упоминал о хранении документов с секретными данными о событиях в Афганистане.

Несмотря на это, спецпрокурор Минюста США объяснил, что не рекомендовал бы выдвигать уголовных обвинений против Байдена. Прежде всего это невозможно потому, что он – действующий президент США.

Среди других причин упоминается то, что в суде нельзя было бы доказать сознательное нарушение Байденом правил хранения секретной информации – например, президент США во время допроса прокуроров обнаружил "ограниченную память" и не мог вспомнить даже сроков своего вице-президентства.

Джо Байден прокомментировал решение специального прокурора не выдвигать ему обвинения по делу ненадлежащего хранения секретных документов.

Байден в гневном опровержении заявил, что с его "памятью все в порядке". Переполненный эмоциями во время выступления в Белом доме, он набросился на предположение адвоката, что якобы он забыл, когда умер его сын Бо, и сказал, что обвинения в том, что он намеренно хранил засекреченные материалы, было "просто ложным".

"Как, черт возьми, он посмел поднять этот вопрос. Честно говоря, когда мне задали этот вопрос, я подумал, что это не их дело", – сказал Байден, комментируя упоминание о смерти сына во время допроса.

"С моей памятью все в порядке", – сказал он, добавив, что рад, что дело расследовал специальный прокурор.