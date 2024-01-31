Беларусь присоединяется к Роттердамской конвенции

Нижняя палата парламента сегодня в одном чтении приняла проект закона «О присоединении Республики Беларусь к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле».

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей Нацсобрания, Роттердамская конвенция о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле — многостороннее международное соглашение, основная цель которого заключается в охране здоровья человека и окружающей среды путем содействия обмену информацией о запрещенных или строго ограниченных одним или несколькими правительствами химических веществах и особо опасных пестицидных составах.

В этой связи конвенция требует профессиональной оценки опасных для человека свойств химических веществ, научного обоснования включения или невключения веществ в перечень запрещенных, обеспечения выполнения разработанных профилактических требований и надлежащего государственного контроля при использовании веществ в экономике.

«Присоединение Беларуси к конвенции позволит обмениваться с государствами-участниками актуальной информацией в целях предотвращения завоза на территорию страны веществ, способных нанести ущерб здоровью человека и состоянию окружающей среды, а также целенаправленно отстаивать интересы Республики Беларусь, а также усилить консолидированную позицию стран ЕАЭС в отношении товаров, экспорт (импорт) которых может запрещаться по необоснованным причинам», - говорится в сообщении.