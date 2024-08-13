В Беларуси подписан указ о регулировании административных процедур

Лукашенко 12 августа подписал указ №313 "О регулировании административных процедур", сообщает его пресс-служба.

Указом предусмотрено наделение РУП "Национальный центр электронных услуг" функциями оператора государственной информационной системы "Реестр административных процедур", владельцем которой является Министерство экономики.

Это сделано в целях "обеспечения доступности информации об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования".

За Советом министров закрепляются полномочия на регулирование платы за услуги (работы), оказываемые уполномоченным органом при осуществлении административной процедуры, а также на установление формы регламента такой процедуры (содержит информацию о требованиях к ней в отношении субъектов хозяйствования).