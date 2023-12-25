Нетаньяху пообещал не прекращать военную операцию в Газе до победы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что, несмотря на потери в рядах военнослужащих, не остановит военную операцию в секторе Газа до выполнения всех задач.

"Мы делаем все возможное, чтобы сохранить жизнь нашим солдатам. Но при этом есть одна мера, на которую мы не пойдем: мы не прекратим операцию до тех пор, пока не одержим победу", - заявил премьер, передает Интерфакс.

"Единственный способ освобождения наших заложников - это победить ХАМАС и убедиться, что Газа больше никогда не будет угрозой для Израиля", - добавил Нетаньяху.

Ранее в воскресенье стало известно, что Израиль за последние два дня потерял в Газе 14 военнослужащих. В общей сложности в ходе этой операции, по утверждению израильских властей, погибли 153 военнослужащих.