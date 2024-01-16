Израиль сообщил о завершении активной фазы операции на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля завершила активные наступательные действия на севере сектора Газа, солдаты подавляют остатки сопротивления группировки ХАМАС в этом районе, заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

По его словам, на севере сектора разбиты все подразделения ХАМАС.

Cкоро активная фаза операции завершится и в районе Хан-Юниса на юге сектора, добавил Галлант, не уточнив сроки. В этой зоне военные преследуют лидеров группировки, а также стараются перерезать наземные дороги в Рафах и подземные туннели, передает Интерфакс.

Галлант предупредил, что "политическая нерешительность может повредить успеху военной операции".

"Будущее правительство сектора Газа должно быть сформировано из жителей этой территории. Газой будут управлять палестинцы. Конец военной кампании должен быть закреплен политическим актом", - добавил министр.