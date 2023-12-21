Израиль и Кипр близки к заключению соглашения о морском коридоре для поставок в Газу

Израиль и Кипр стали еще на шаг ближе к достижению договоренности о создании морского коридора, который позволит доставлять товары в сектор Газа в обход Израиля, сообщил МИИД Израиля.

Израильские власти ранее неоднократно заявляли, что после разгрома группировки ХАМАС планируют полностью разорвать экономические связи с сектором Газа, который до кровавого нападения 7 октября находился в экономической зависимости от него.

Морской коридор позволит напрямую доставлять гуманитарную помощь и товары в сектор Газа, говорится в заявлении МИД Израиля, распространенном в среду, сообщает BBC.

Если организация коридора пройдет по плану, это будет первый случай, когда Израиль ослабит морскую блокаду Газы, введенную в 2007 году, после того как ХАМАС, ставящий своей конечной целью уничтожение Израиля, захватил власть в анклаве.

В ходе дипломатической поездки на Кипр министр иностранных дел Израиля Эли Коэн вместе со своим кипрским коллегой Константиносом Комбосом посетили порт Ларнака, расположенный примерно в 370 км к северо-западу от Газы. Ожидается, что он станет отправной точкой коридора.

Согласно плану, о котором рассказал Коэн, направляющиеся в Газу товары будут проходить проверку безопасности в Ларнаке, которая будет осуществляться «в координации с Израилем».

Из заявлений не совсем ясно, на какой стадии находится этот план, но Коэн утверждает, что коридор будет находиться под «координируемым Израилем контролем безопасности» и позволит «разорвать экономическую зависимость» Газы от Израиля. Новый морской коридор может начать действовать в качестве хаба для поставок гуманитарной помощи жителям Газы в ближайшие недели, добавил глава израильского МИД.

В Газе есть свои морские порты, однако прежде доставка грузов через них наталкивалась на требования Израиля обеспечить контроль безопасности поставляемых товаров и категорический отказ контролируемого ХАМАС правительства Газы такую возможность предоставить.

Как рассказал в свою очередь глава МИД Кипра, вместе со своим израильским коллегой он посетил кипрский порт Ларнака и координационный центр, созданный для доставки гуманитарной помощи в Газу. «Кипр готов предоставить этот морской спасательный круг», - сказал Константинос Комбос.

Израиль и Египет, каждый со своей стороны, ограничили перемещение товаров и людей в Газу и из нее с тех пор, как ХАМАС установил контроль над территорией в 2007 году. После прихода ХАМАС к власти собственная экономика Газы пришла в глубокий упадок, и большинство местного населения оказалось в полной зависимости от внешней финансовой и экономической помощи, значительную часть которой до 7 октября обеспечивали поставки из Израиля.

Израиль также контролирует воздушное пространство над Газой и ее береговую линию, а также общую сухопутную границу. Израиль и Египет утверждают, что их блокада необходима по соображениям безопасности.