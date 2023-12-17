Последнее обновление: 17.12.2023 10:54

Эсминец США в Красном море сбил 14 беспилотников хуситов

Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу, 16 декабря, уничтожил 14 ударных беспилотников, запущенных из подконтрольных повстанцами-хуситами районов Йемена.

"БПЛА были оценены как беспилотники односторонней атаки и были сбиты без ущерба для кораблей в этом районе и без сообщений о ранениях. Региональные партнеры в Красном море были предупреждены об угрозе", – говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США.

Ранее в субботу стало известно, что британский эсминец HMS Diamond также сбил, предположительно, ударный беспилотник.

Напряженность в Красном море усилилась после начала конфликта между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, свидетельством чего стал захват израильского грузового судна в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами в прошлом месяце.

Хуситы поддержали ХАМАС и пообещали атаковать любые суда, направляющиеся в израильские порты.

На этом фоне две крупнейшие судоходные компании мира – Maersk и Hapag-Lloyd – накануне заявили, что приостанавливают проход через Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море, важный для мировой торговли.

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