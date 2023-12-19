Последнее обновление: 19.12.2023 13:15

Лукашенко заявил о проблемах с загрузкой БНБК

Лукашенко признал, что Белорусская национальная биотехнологическая корпорация испытывает проблемы с загрузкой мощностей и экспортом готовой продукции.

"Комитет госконтроля, которому было поручено проревизировать серьезнейшим образом ситуацию на БНБК, докладывает: есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода, сбыту готовой продукции. Все это негативно влияет на финансовые показатели БНБК (еще бы!). Хотелось бы услышать от правительства четкий алгоритм устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятия", - заявил Лукашенко на совещании в Минске.

"Я хочу, чтобы вы понимали: это имиджевый проект, очень важный технологический проект для нашей страны. Вы знаете, во что он обошелся не только мне, но и государству", - добавил пенсионер.

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