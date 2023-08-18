Число резидентов «Великого камня» в 2023 году выросло на 17 компаний

В первом полугодии 2023 года в Индустриальном парке «Великий камень» были зарегистрированы 17 новых резидентов из стран ЕАЭС, Китая и Индии с заявленным объемом инвестиций более $37 млн.

«Новые инвестпроекты реализуются в логистике, электронной коммерции, медицине, биотехнологиях, приборостроении и НИОКР. Общее количество резидентов парка достигло 113 предприятий с проектами на общую сумму порядка $1,35 млрд.», - говорится в сообщении Минэкономики РБ.

Утверждается, что средняя зарплата работников предприятий парка в 1,7 раза превысила среднереспубликанский показатель, составив более 3 тыс. рублей.