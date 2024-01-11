В Беларуси принята новая редакция закона об инвестициях

Лукашенко подписал закон, которым утверждена новая редакция закона «Об инвестициях», говорится в комментарии Минэкономики РБ.

Новой редакцией закона предусматриваются дополнительные стимулирующие условия для инвесторов, реализующих инвестпроекты по инвестдоговорам, в виде расширенного пакета льгот и преференций, и направленных на снижение рисков для добросовестных инвесторов и бизнеса гарантий.

«В рамках обновленного института инвестдоговоров предусматриваются условия применения гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства (т.н. «стабилизационная оговорка») в течение 5 лет с даты вступления в силу инвестдоговора; возможность возмещения части затрат, понесенных в связи с созданием объектов магистральной и распределительной инфраструктуры в отдельных (нуждающихся в дополнительной поддержке) регионах; … закрепляются новые [льготы] – по налогу на прибыль, а также в области архитектурной и строительной деятельности, земельных отношений», - говорится в комментарии ведомства.

Законом предусматривается заключение специальных инвестиционных договоров. Речь идет о создании производства востребованной усовершенствованной продукции и реализации части такой продукции в рамках государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника.

Новой редакцией закона об инвестициях предусматриваются и меры по повышению инвестиционной привлекательности регионов через реализацию преференциальных инвестпроектов, реализация которых «не требует заключения договора: достаточно принятия исполкомом решения о включении инвестпроекта в перечень преференциальных инвестпроектов».

Также предусмотрена поддержка в виде бюджетных трансфертов предусмотрена для инвесторов – юридических лиц Республики Беларусь, реализующих инвестпроекты по приоритетным видам деятельности.