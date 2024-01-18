Лукашенко: Бывшую сеть ресторанов McDonald’s отожмут в пользу нормального белоруса

Лукашенко на прошедшем сегодня совещании с руководством Совмина сообщил, что сеть ресторанов фастфуда, работавшая до начала военного вторжения в Украину по франшизе McDonald’s, будет в итоге отжата в пользу «нормального белоруса».

"Публично хочу привести один пример очень яркий. Я не зря назвал McDonald’s. Санкции ввели американцы. Они решили свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси. Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать - работайте, не хотите - уходите. "Но это же McDonald’s … "Разве кто-то сможет потом работать так, как McDonald’s в Беларуси" - главный был лозунг. И пошли ко мне ходоки: "Мы не сможем… Булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо не можем, картошка фри - и это мы не можем. Ничего не можем", - напомнил сегодня Лукашенко.

Сетью ресторанов по франшизе McDonald’s принадлежала белорусскому ООО «КСБ Виктори Рестораны», конечными бенефициарами которого выступали казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев с долей 90% и директор сети, гражданка РБ Виктория Данько с долей 10%.

Лукашенко сообщил, что заниматься и держать вопрос о дальнейшей судьбе сети было поручено пресс-секретарю Наталье Эйсмонт, а от правительства - первому вице-премьеру Николаю Снопкову.

"Волевым образом была поставлена двум действующим лицам. Просто под руку попались. Идите и сделайте", - утверждает Лукашенко, добавляя, что и сам в итоге был погружен в вопрос, хоть и ни разу не был в McDonald’s: "Пришлось окунуться, изучить эту систему. Ничего не пробуя и так далее".

По его словам, в 25 ресторанах сети организована работа и продукция пользуется спросом у населения.

"На сегодняшний день поток людей нарастает, как мне доложил Снопков. Люди с удовольствием едят то, что там готовят. Мы начали готовить то, что McDonald’s всегда традиционно у нас готовил. И картошка фри у нас хорошая - из нашей картошки. McDonald’s не всегда покупал для этого белорусскую картошку. Возили черт знает откуда. Почему? Договаривались. Кому-то кто-то платил как-то. Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучше. Мясо еще впихивают туда – сделали. Встает вопрос, так что вы мозги пудрили, что это невозможно, что надо там кому-то продать?"

"Это наше, белорусское. И мы несем за это ответственность. Мы нормально кормим наших людей. Импортозамещение в питании людей - это самое главное. Питание людей - это здоровье. Все остальное ерунда. Гайки, болты и прочее - это мы умеем закручивать и производить", - не останавливался Лукашенко.

"А хотели продать: "Мы не умеем, мы не можем, ах-ох…" Мы все умеем и можем! Это должно лежать во главе угла, - уверен Глава государства. - Ушли - до свидания, собственность принадлежит государству. Таким образом они бросили собственность, мы ее подняли, привели в порядок. И сегодня эти 25 ресторанов по стране работают. Появился частник, который готов купить их, заплатить деньги, и деньги немалые. Нормальный белорус, у которого есть собственность, готов развивать эту сеть. Пожалуйста, мы предоставим еще в городах, в областных центрах для этой сети место для развития, строительства новых ресторанов. Нет - отдадим старые, которые у нас плохо работают или в полузакрытом состоянии. Мы готовы в этом плане помочь", - сообщил он вероятный итог судьбы ресторанов, к которой США не имели никакого отношения за исключением франшизы.

Экономический суд Минска 10 октября 2023 года принял решение о безвозмездном изъятии «КСБ Виктори Рестораны» у компании KSB VICTORY RESTAURANTS PTE. LTD. (Сингапур). В январе 2024 года Верховный суд РБ отклонил апелляцию владельцев бизнеса.