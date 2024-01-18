Лукашенко требует молниеносных мер в случае вывода капитала «недружественными» инвесторами

Представители Госконтроля докладывают о фактах оттока средств в недружественные страны и целенаправленном выводе прибыли за пределы Беларуси, заявил сегодня Лукашенко на совещании с Совмином, и потребовал принятия в таких случаях молниеносных мер.

"Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий: преференции, льготы, инфраструктуру, естественно, компетенции. Приходи и работай. Но не ради наживы за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и вразумления", - сказал Лукашенко.

"Поэтому … хочу услышать исчерпывающую информацию о том, почему возникают такие прецеденты. Ведь на практике заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки. Как организована эта работа у губернаторов? Вы же прежде всего заинтересованы в инвестициях и бездефицитном бюджете", - продолжил он.

"Мы приняли ряд системных документов, и сегодня ни один акционер или собственник, имеющий гражданство недружественной страны, не имеет права без специального разрешения правительства и взноса в бюджет распродавать имущество, оголяя основные фонды экономики", -напомнил пенсионер.

"Правительство предлагает проявлять больше гибкости, не знаю, сколько тут еще можно нагибаться, в вопросах продажи имущества иностранцами из недружественных государств и предусмотреть случаи, когда такое возможно. Невозможно никогда. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то, в каких-то моментах возможно. Послушаем, в каких", - заметил Лукашенко.