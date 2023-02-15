Минэкономики РБ придумало инструкцию об оценке проектов государственно-частного партнерства

Минэкономики Беларуси утвердило многостраничную инструкцию с изрядным количеством формул, на основании которой ведомство намерено оценивать предложения о реализации проектов государственно-частного партнерства.

Этим же постановлением, №20 от 30 декабря 2022 года, Минэкономики расписало, что относится инвестиционным и иным затратам в рамках ГЧП.

«… затраты для проектов государственно-частного партнерства состоят из затрат, понесенных частным партнером при создании и (или) модернизации объекта инфраструктуры, в том числе проектировании (при необходимости) (далее - инвестиционные затраты), и затрат, понесенных частным партнером при техническом обслуживании и (или) эксплуатации объекта инфраструктуры (далее – эксплуатационные затраты)», - говорится в документе.

Согласно документу, инвестиционные затраты включают:

расходы по изъятию и предоставлению земельных участков;

капитальные затраты, связанные с созданием и (или) модернизацией объекта инфраструктуры, в том числе на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж машин, оборудования и др.;

затраты на разработку и внедрение объекта информационно-технологической инфраструктуры;

таможенные сборы и пошлины;

проценты по кредитам и займам, комиссии банков и иные платежи, связанные с привлечением финансирования;

расходы по страхованию, связанные с созданием и (или) модернизацией объекта инфраструктуры;

налоги и неналоговые платежи в бюджет;

иные обоснованные затраты с учетом специфики проекта государственно-частного партнерства, предусмотренные соглашением о государственно-частном партнерстве/

Эксплуатационные затраты включают:

расходы на обеспечение деятельности созданной победителем конкурса в соответствии с законодательством Республики Беларусь коммерческой организации в целях заключения и исполнения в качестве частного партнера соглашения о государственно-частном партнерстве (заработная плата персонала с отчислениями на нее, содержание (аренда) офисного здания, коммунальные услуги, содержание транспортных средств, командировочные и иные расходы);

оплату услуг сторонних организаций, связанную с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры;

материальные затраты, связанные с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры;

затраты на текущий и капитальный ремонт;

расходы по страхованию, связанные с техническим обслуживанием и (или) эксплуатацией объекта инфраструктуры;

расходы на проведение аудитов, инспекций, проверок и иных проверочных мероприятий, предусмотренных соглашением о государственно-частном партнерстве;

налоги и неналоговые платежи в бюджет;

иные обоснованные затраты с учетом специфики проекта государственно-частного партнерства, предусмотренные соглашением о государственно-частном партнерстве.

Теперь, если какое-то ГЧП пойдет не так, у Минэкономики все будет прикрыто принятой инструкцией и расчетами на основании содержащихся в ней формулах.