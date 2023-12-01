Последнее обновление: 01.12.2023 16:49

Израиль: ХАМАС нарушил перемирие, отказавшись освободить заложников

Офис премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху заявил, что ХАМАС нарушил условия соглашения о перемирии, не выполнив свои обязательства по освобождению в пятницу всех похищенных женщин и возобновив ракетные обстрелы Израиля.

В заявлении также сказано, что Израиль, возвращаясь к ведению боевых действий, по-прежнему привержен достижению своих целей — освобождению заложников, уничтожению ХАМАС и получения гарантий того, что сектор Газа «никогда не будет представлять угрозу для жителей Израиля».

Семидневное перемирие между ХАМАС и Израилем истекло в 07:00 по местному времени, после чего израильские военные объявили о возобновлении боевых действий.

В коротком заявлении в соцсетях ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в нарушении условий «оперативной паузы» в боях и обстреле израильской территории.

«Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в заявлении.

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