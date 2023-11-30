Власти Израиля считают правильной раздачу оружия населению

Нападение двух боевиков ХАМАС на мирных граждан на автобусной остановке в Иерусалиме стало доказательством того, что политика правительства Израиля по вооружению гражданского населения, введенная после атак ХАМАС 7 октября, была правильной, заявил министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Нападение произошло около 07:30 на одном из оживлённых въездов в Иерусалим. На кадрах видеонаблюдения запечатлен момент, когда машина с двумя нападавшими остановилась возле переполненной автобусной остановки. Двое мужчин выходят из нее и открывают огонь по разбегающимся людям. Погибли три человека — две женщины 24 и 67 лет и 73-летний мужчина.

Двое военных, которые были не при исполнении служебных обязанностей и один вооруженный гражданский в ответ открыли огонь по боевикам и застрелили их на месте.

Шин Бет, израильское агентство безопасности, опознало нападавших: это палестинцы братья Мурад и Ибрагим Немер. Им было, соответственно, 38 и 30 лет, передает BBC.

Оба жили в Восточном Иерусалиме и отсидели в тюрьме за террористическую деятельность. Мурад, по данным агентства, провел в тюрьме 10 лет с 2010 по 2020 год.

«Это событие ещё раз доказывает, что мы не должны проявлять слабость, что мы должны говорить с ХАМАС только через прицел, через войну. Мы должны бороться против ХАМАС", — сказал министр, добавив, что нападение показало важность политики выдачи лицензий на оружие частным лицам.