Производство сельхозпродукции в Беларуси за 11 месяцев 2023 года выросло на 0,9%

В январе – ноябре 2023 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения)

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-ноябре 2023 года в текущих ценах составило 31,4 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2022 г. в сопоставимых ценах на 0,9%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 25,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1631,1 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в январе – ноябре 2022 г., молока – 7636 тыс. тонн (на 5,7% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 84,6% производства яиц.

На 1 декабря 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, что на 0,4% выше уровня 1 декабря 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (-0,01%). Численность свиней составила 2,3 млн. голов, что на 0,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.