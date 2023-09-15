Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-августе 2023 года сократилось на 1,7%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-августе 2023 года в текущих ценах составило 18,7 млрд. рублей и сократилось в сопоставимых ценах на 1,7% по сравнению с январем –августом 2022 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 16,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 1,4% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1181,3 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в январе-августе 2022 года, молока – 5599,5 тыс. тонн (на 5,5% больше).

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.

На 1 сентября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) скошены с 97,1% площадей, подлежащих уборке. Всего намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,1 млн. тонн при средней урожайности 32,6 центнера с одного гектара убранной площади.