Сельхозпроизводство в Беларуси в 2023 году выросло на 1,1%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в 2023 году в текущих ценах составило 33,1 млрд. рублей и увеличилось на 1,1% по сравнению с 2022 годом в сопоставимых ценах.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 26,8 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,2% больше, чем в 2022 году, сообщает Белстат.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (26,6%) и Брестская (22,5%) области, далее следуют Гродненская (17,3%), Гомельская (12,2%), Витебская (10,8%) и Могилевская (10,5%) области.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1781 тыс. тонн, молока – 8331,2 тыс. тонн, яиц получено 3438,8 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7,7 млн. тонн, рапса – 0,9 млн. тонн, картофеля – 4 млн. тонн, овощей – 2,8 млн. тонн, сахарной свеклы – 4,8 млн. тонн.