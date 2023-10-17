Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре 2023 года сократилось на 0,2%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-сентябре 2023 года в текущих ценах составило 23,9 млрд. рублей и сократилось в сопоставимых ценах на 0,2% по сравнению с январем –сентябрем 2022 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 19,6 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1331,6 тыс. тонн, что на 3,2% больше, чем в январе – сентябре 2022 г., молока – 6290,2 тыс. тонн (на 5,6% больше). На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,7% молока и 83,1% производства яиц.

На 1 октября 2023 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн. голов крупного рогатого скота, или 101,1% к уровню 1 октября 2022 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (100,1%). Численность свиней составила 2,4 млн. голов, что на 0,6% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В сельскохозяйственных организациях республики практически завершена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). На 1 октября 2023 г. намолочено зерна в первоначально оприходованном весе 6,2 млн. тонн при средней урожайности 32,2 центнера с одного гектара убранной площади.