Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-марте 2024 года увеличилось на 6,8%

Производство продукции сельского хозяйства в Беларуси в январе-марте 2024 года в текущих ценах составило 4,7125 млрд. рублей и увеличилось в сопоставимых ценах на 6,8% по сравнению с январем–мартом 2023 года.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 4,638 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,2% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, сообщает Белстат РБ.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 458,4 тыс. тонн, молока – 2134,1 тыс. тонн. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,7% молока и 93,3% производства яиц.

На 1 апреля 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 1,4 млн. голов. Численность свиней составила 2,3 млн. голов.