Лукашенко заговорил о новом уровне сельского хозяйства

Лукашенко хочет поднять сельское хозяйство страны на новый уровень несмотря на то, что текущую ситуацию в животноводстве он сам оценивает «нельзя дальше мириться».

«Дальше мириться с тем, что у нас складывается в животноводстве нельзя, надо действовать, повышать ответственность кадров за результаты и усиливать дисциплину», - заявил Лукашенко на выездном заседании в Солигорске.

«Спрос на продовольствие в мире, как все вы знаете, огромный, цены растут, и будут расти, открываются новые рынки. И сидеть сложа руки в такой уникальной ситуации - просто преступление. Но чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень», - добавил он.