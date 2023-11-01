Израиль сообщил о гибели "десятков" террористов ХАМАС в результате операции в секторе Газа.

Представитель израильской армии Джонатан Конрикус в эфире CNN признал, что атака на подземную инфраструктуру ХАМАС могла привести к гражданским жертвам и обрушению зданий на поверхности.

По его словам, террористы намеренно строят свои тоннели под зданиями, где находятся люди. Конрикус также заявил, что удар пришелся по северной части сектора Газа, откуда израильские власти неоднократно предлагали мирным жителям эвакуироваться.

Представитель "Врачей без границ" заявил, что они с коллегами "в ужасе" от последствий израильского авиаудара, передает CNN.

Саудовская Аравия осудила "бесчеловечные нападения" израильских военных "на густонаселенные гражданские районы".