Последнее обновление: 09.11.2023 14:26

Израиль взял под контроль опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа

Израильские военные взяли под свой контроль опорный пункт палестинского движения ХАМАС в западной части Джабалии в секторе Газа. Об этом Армия обороны Израиля сообщила в сети X (экс-Twitter).

В заявлении отмечается, что бои за опорный пункт, известный как «аванпост 17», продолжались около 10 часов. Согласно информации, израильская пехота обнаружила подземные туннели, в том числе и спуск в один из них недалеко от детского сада.

Ранее в ЦАХАЛ заявляли, что ХАМАС потерял контроль над северной частью сектора Газа.

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