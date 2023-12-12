Путин подписал соглашение с Беларусью об учебно-боевых центрах

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Беларусью о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

Соглашение было подписано в Минске 28 марта 2023 года. Оно определяет порядок взаимодействия сторон по созданию и функционированию учебно-боевых центров, предназначенных для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил России и Беларуси, практической отработки ими задач боевой подготовки, боевого дежурства и повышения уровня слаженности и боевой выучки.

Центры будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух стран, которые определят направления их деятельности, состав, структуру, численность, места дислокации, сроки формирования и порядок функционирования. Личный состав воинских контингентов в период выполнения совместных задач в составе учебно-боевого центра будет носит форму и знаки различия, установленные в национальных вооруженных силах, если уполномоченными органами сторон не будет принято иного согласованного решения.

Организация повседневной деятельности центра по боевой подготовке, дежурству, караульной и внутренней службе возлагается на командира воинской части, на базе которой он сформирован, и согласовывается с Министерством обороны направляющей стороны. Кроме того, соглашением предусматривается, что принимающая сторона бесплатно обеспечивает воинский контингент необходимым недвижимым имуществом, а инженерно-аэродромное обеспечение центра так же безвозмездно осуществляется силами и средствами принимающей стороны.

По соглашению, допуск представителей направляющей стороны на военные объекты или предприятия военно-промышленного комплекса осуществляется в порядке, установленном законодательством принимающей стороны, если иное не установлено международными договорами, в которых участвуют Россия и Беларуси.

Путин также подписал закон о ратификации протокола с изменениями в российско-белорусское соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 года. Протокол был подписан в Минске 3 декабря 2022 года в связи с утратой актуальности отдельных положений соглашения, передает ТАСС.

Поправки, в частности, уточняют вопросы реализации положений нормативных правовых документов двустороннего сотрудничества в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства, а также порядок совместного планирования, применения региональной группировки войск Беларуси и России, финансирования совместных мероприятий оперативной, мобилизационной и боевой подготовки.