Беларусь и РФ обсудили ускорение поставок продукции военного назначения

Председатель Госкомвоенпрома Беларуси Дмитрий Пантус и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев обсудили ускорение поставок военной продукции.
Как сообщает Госкомвоенпром Беларуси, встреча состоялась на выставке ADEX-2024 в Азербайджане.
"Стороны обсудили вопросы текущего взаимодействия, корректировки действующей нормативной правовой базы сотрудничества в целях оптимизации процесса и ускорения сроков взаимных поставок продукции военного назначения в рамках исполнения государственных оборонных заказов двух государств", - говорится в сообщении.
На переговорах также определены сроки проведения очередного заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству.