Парламент ратифицировал соглашение с РФ о совместных боевых центрах

Нижняя палата парламента РБ ратифицировала соглашение между Беларусью и Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран.

«Договор регулирует вопросы организации создания и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих … на базе воинских частей вооруженных сил сторон, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», - говорится в сообщении пресс-службы парламента РБ.