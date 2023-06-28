Последнее обновление: 28.06.2023 15:54

Парламент ратифицировал соглашение с РФ о совместных боевых центрах

Нижняя палата парламента РБ ратифицировала соглашение между Беларусью и Россией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил двух стран.

«Договор регулирует вопросы организации создания и функционирования учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих … на базе воинских частей вооруженных сил сторон, определяет их основные задачи и порядок взаимодействия министерств обороны при организации всестороннего обеспечения данных центров», - говорится в сообщении пресс-службы парламента РБ.

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