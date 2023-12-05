Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о центрах боевой подготовки

Госдума РФ ратифицировала соглашение с Беларусью о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих двух стран.

Соглашение определяет порядок взаимодействия сторон по вопросам создания и функционирования учебно-боевых центров на их территориях. Основными задачами центров являются в том числе совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения, военной и специальной техники, передает ТАСС.

Отмечается, что личный состав воинских контингентов в период выполнения совместных задач в составе учебно-боевого центра носит форму одежды и знаки различия, установленные в национальных вооруженных силах, если уполномоченными органами сторон не будет принято иного согласованного решения.