Лукашенко из ОАЭ отправится в турне по странам Африки

Лукашенко, который в настоящий момент находится в ОАЭ, не планирует в ближайшее время возвращаться в Беларусь и следующую неделю-полторы проведет в турне по африканским странам.

«С сегодняшнего дня начинается официальный визит … в африканские страны. В рамках визита Александр Лукашенко посетит ряд стран африканского континента», - сообщила в субботу пресс-служба Лукашенко.

«Данный визит будет являться продолжением целенаправленной работы по установлению прочных связей Беларуси со странами Африканского континента. Созданные база и наработки будут использоваться в сотрудничестве и с другими государствами Африки» - сказано в сообщении.

Первым пунктом назначения в этом турне может стать Экваториальная Гвинея.

Лукашенко улетел в ОАЭ еще в среду, 29 ноября, для участия в климатическом саммите ООН. По завершению саммита Лукашенко слетал в Китай на срочную встречу с Си Цзиньпином, откуда вернулся не в Беларусь, а обратно в ОАЭ, где и провел всю неделю. В пятницу, 8 декабря, пресс-служба опубликовала фото со встречи семьи Лукашенко с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.

Пресс-служа не уточняет, как долго продлится турне по Африке, но, судя по всему, в Беларусь Лукашенко вернется только к католическому Рождеству.

А уже 25 и 26 декабря Лукашенко проведет в Санкт-Петербурге, где примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ. В рамках саммита ЕАЭС планируется подписать соглашение о зоне свободной торговли Ирана со странами сообщества и назначить нового председателя Евразийской экономической комиссии на смену Михаила Мясниковича, который покидает пост 31 января 2024 года.