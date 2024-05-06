Последнее обновление: 06.05.2024 17:13

Лукашенко будет присутствовать на параде 9 мая в Москве

Лукашенко в ближайшее время отправится в РФ, где 8 мая примет участие в саммите стран ЕАЭС, а 9 мая будет присутствовать на параде в Москве, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"На параде будут присутствовать лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана", - сообщил Ушаков, отметив, что отдельно приглашены президенты Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Не смогут присутствовать лидеры Армении и Азербайджана.

На мероприятие приглашены руководители структур СНГ, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, "главы диппредставительств дружественных государств, а также и военные атташе из дружественных государств".

Накануне, 8 мая лидеры стран ЕАЭС примут участие в саммите 8 мая.

"Примут участие ... Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров. На заседание Высшего совета в расширенном составе приглашены и будут принимать участие главы государств-наблюдателей, а именно Узбекистана и Кубы. Президент Кубы будет впервые присутствовать на совете лично. До этого он всегда присоединялся по видеосвязи или направлял видеообращение", - сообщил Ушаков.

После саммита пройдет организованный Россией дружеский обед.

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