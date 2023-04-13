Последнее обновление: 13.04.2023 10:55

МИД РБ обвинил Польшу в разрушении европейской системы безопасности

МИД Беларуси отреагировал на размещение дополнительного контингента ВС США на территории Польши, обвинив последнюю в разрушении европейской системы безопасности.

«Польское правительство совершенно осознанно разрушает последние юридические опоры европейской системы безопасности. Минирует всю Европу», - заявил пресс-секретарь МИД РБ А.Глаз

По его словам, Польша виновна и в других грехах: «финансируют экстремистов, готовят некие боевые дружины против белорусского населения, проводят активную милитаризацию. Это ведь очевидные и всем известные факты. При этом действия текущего правительства порой фанатичны, не отличаются логикой и рациональностью, а поэтому не всегда предсказуемы. Достаточно взять хотя бы закрытие пунктов пропуска на границе в ущерб собственному населению и бизнесу», - посетовал он.

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