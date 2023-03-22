Лукашенко: Ответ России на снаряды с обедненным ураном станет страшным уроком

Лукашенко заявил, что в случае поставок Украине снарядов с обеденным ураном ответ России станет страшным уроком для всей планеты.

"Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону… Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете", - заявил Лукашенко в Хатыни.

"Тренд в этой войне в плане эскалации и начинать не надо. Надо двигаться, как и Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав - Китай, и многие-многие другие с этим согласны", - добавил он.