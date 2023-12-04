В Беларуси силовики провели более 130 обысков по делу координационного совета

Белорусские силовики за неделю провели более 130 обысков по делу координационного совета, сообщил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.

"За последнюю неделю мы провели более 130 обысков и 145 наложений ареста на имущество у членов так называемого координационного совета, созданного Тихановской", - сказал Казакевич в эфире белорусского ТВ, отметив, что власти объявили координационный совет экстремистским формированием.

Ранее, близкие к силовому ведомству соцсети опубликовали фото разгромленных квартир представителей белорусской оппозиции. Следственный комитет заявил, что обыски проводятся у лиц, подозреваемыми в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

"И с санкции прокуратуры, то есть на абсолютно законных основаниях, мы выполняем поручения следствия", - утверждает Казакевич.