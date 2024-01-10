В Беларуси в 2023 году «появились» 62 «экстремистских формирования»

КГБ и МВД Беларуси в 2023 году объявили экстремистскими формированиями 62 организации и ИП, в 2022 году таких формирований было 80.

В минувшем году список «экстремистских формирований» пополнили 11 медиа, 5 блогеров, группа TOR Band, правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Объединение белорусов мира, и т.д.

С 2021 года не менее 130 человек были осуждены за создание или участие в экстремистском формировании.

В настоящий момент список насчитывает 169 экстремистских формирований.