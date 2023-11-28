Последнее обновление: 28.11.2023 14:12

В Минске проходят массовые обыски по делу «выборов в Координационный совет»

Силовики в Минске проводят массовые обыски по месту прописки и проживания представителей белорусской оппозиции по делу «выборов в Координационный совет», сообщают белорусские медиа.

В постановлениях об обысках указаны 6 статей УК РБ: измена государству (ст. 356), заговор или иные действия с целью захвата государственной власти (ст. 357), призывы к мерам ограничительного характера (санкциям) и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь (ст. 361), создание экстремистского формирования или участие в нем (ст. 361-1), финансирование экстремистской деятельности (ст. 361-2), содействие экстремистской деятельности (ст. 361-4).

Обыски санкционированы генпрокурором РБ Андреем Шведом, силовики называют мероприятие подготовительным этапом к выборам в Координационный совет.

На данный момент известно об обысках по месту жительства движения «За Свободу» Юрия Губаревича, аналитика Сергея Чалого, руководителя НАУ Павла Латушко.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование